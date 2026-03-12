Haberler

İran, Kirman ve Loristan eyaletlerinde ABD-İsrail ile bağlantılı 7 kişiyi yakaladığını açıkladı

Güncelleme:
İran'ın Kirman ve Loristan eyaletlerinde, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen toplam 7 kişi gözaltına alındı. Kirman'da 6 kişi halktan gelen ihbarlarla yakalanırken, Loristan'da ise Mossad ile bağlantılı bir kişi ele geçirildi.

İran'ın Kirman ve Loristan eyaletlerinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Kirman eyaletinde halktan gelen ihbarlar ve istihbarat çalışmaları sonucunda 6 kişi istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin ABD ve İsrail ile bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

Diğer yandan Loristan'da da "Mossad iletişim ağının kilit isimlerinden biri" Hürremabad kentinde polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs üzerindeki çok sayıda elektronik ve iletişim ekipmanının ele geçirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
