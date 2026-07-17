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İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayında başlattığı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.

Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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