ABD-İsrail'in İran'ın İlam eyaletine düzenlediği saldırıda biri 6 aylık bebek 6 kişinin öldüğü belirtildi
İran'ın İlam eyaletinde ABD-İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda biri 6 aylık bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılar sonucunda toplamda en az 60 kişi yaşamını yitirdi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının İlam Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) sabah saatlerinde Eyvan-ı Garb ilçesine saldırı düzenlendi.
ABD-İsrail'in İlam eyaletine saldırılarında şu ana kadar 4'ü çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.