İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında 250 öğrenci ve 60 öğretmen hayatını kaybetti

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan beri sürdürdüğü saldırılarda 250 öğrencinin ve 60 öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eğitime yönelik saldırılarda 750 eğitim merkezi zarar gördü.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 250 öğrenci ve 60 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basınında yer alan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı açıklamasında, 28 Şubat'tan beri devam eden ABD- İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırılarda şu ana kadar 250 öğrenci ve 60 öğretmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca saldırılarda 750 eğitim merkezinin zarar gördüğü ifade edildi.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da bir ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
