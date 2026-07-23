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ABD'den İran'ın Huzistan eyaletine füze saldırısı: 2 ölü

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İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali hedef alındı, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu terminalde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan eyalete bağlı Endimeşk kenti yakınlarındaki bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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