Haberler

İran'da "ABD-İsrail lehine propaganda faaliyetleri yürütmeye çalışan" 466 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, kamu düzenine zarar vermek ve ABD-İsrail lehine propaganda yapmakla suçladığı 466 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Ülkede son günlerde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bu kişilerin tespit edildiği belirtildi.

İran, kamu düzenini etkileme, toplumda kaygı yaratma veya ABD- İsrail lehine propaganda faaliyetleri yürütmeye çalıştığı iddiasıyla 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun, polis teşkilatının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede son günlerde yürütülen istihbarat ve teknik izleme çalışmaları sonucunda, "Amerikan-Siyonist düşmanın iç istikrarsızlık yaratma ve düşman gruplardan faydalanma hedefleri doğrultusunda hareket ettikleri" öne sürülen 466 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kamuoyunda huzursuzluk yaratmaya, toplumda korku ve endişe uyandırmaya, ülkede zihinsel güvensizlik oluşturmaya, düşman lehine propaganda yapmaya ve özellikle siber alanda güvenliği bozma girişimlerini teşvik etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
