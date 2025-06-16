İran'da 30'dan Fazla Özbekistan Vatandaşı Tahliye Edildi

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan 30'dan fazla Özbek vatandaşının Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

İran'daki 30'dan fazla Özbekistan vatandaşının, Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'daki Özbek vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı, Özbekistan'ın İran ve İsrail'deki büyükelçiliklerinin gece-gündüz durmadan çalıştığı belirtildi.

İran'da bulunan 30'dan fazla Özbek vatandaşının Türkmenistan ve Azerbaycan üzerinden tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu ülkeler ve İran'ın bu sürece destek sağladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, halihazırda İsrail ve İran'da bulunan Özbek vatandaşlarından güvenli yerlerde kalmaları, resmi bilgileri sürekli takip etmeleri ve Özbek büyükelçilikleriyle irtibatta olmaları istendi.

Daha önce Özbek makamları, İran ve İsrail'deki Özbek vatandaşlarını güvenlik tedbirlerine titizlikle uymaya çağırmıştı.

Özbekistan Hava Yolları da İsrail'e düzenlediği uçak seferlerini geçici olarak iptal ederken, bölgenin diğer ülkelerine yapılan uçak seferleri güzergahlarında değişikliklere gitmişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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