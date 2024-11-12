İran'da 200'den fazla kadına tecavüz eden adam, herkesin içinde idam edildi

İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi.

HALKA AÇIK ALANDA İDAM EDİLDİ

Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.

200'DEN FAZLA KADINA TECAVÜZ ETMİŞTİ

Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.