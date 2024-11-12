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İran'da 200'den fazla kadına tecavüz eden adam, herkesin içinde idam edildi

İran'da 200'den fazla kadına tecavüz eden adam, herkesin içinde idam edildi
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İran'ın Hemedan eyaletinde, 200'den fazla kadına taciz ve tecavüz suçundan idama mahkum edilen şahsın cezası halka açık bir alanda infaz edildi.

İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi.

İran'da 200'den Fazla Kadına Tecavüzden İdam Cezası İnfaz Edildi

HALKA AÇIK ALANDA İDAM EDİLDİ

Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.

İran'da 200'den Fazla Kadına Tecavüzden İdam Cezası İnfaz Edildi

200'DEN FAZLA KADINA TECAVÜZ ETMİŞTİ

Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ben böyle bir cezanın Türkiye’de çocuk katillerine verilmesi gerektiğini düşünüyorum sizce de doğru değil mi yorumu okuyan arkadaşlar

Yorum Beğen127
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Haber YorumlarıMehmet Varol:

Ne ara o kadar kadını bulmuş namussuz

Yorum Beğen80
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sekini ayrı gömün

Yorum Beğen47
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Haber Yorumlarıömer kılıç:

ceza makul de neden 200 kadına bunları yapana kadar tespit edemediniz. asıl soru bu

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Haber YorumlarıMurat Kara:

darısı bizdeki sapıkların basina

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Haber YorumlarıSer_hat:

200 kadına tecavüz edene kadar güvenlik güçleri neredeydi ki...

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Haber YorumlarıÇotanak:

insanın başına ne gelirse ya dilinden ya belinden gelir, orana burana hakim olacaksın demek

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Haber YorumlarıMurat Kara:

hakkı bu

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Yuhhh 200 mü

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Haber YorumlarıTalha ÇANKAYA:

ne arak varmış adamda böyle arak İran'a yüzyılda bir gelir

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