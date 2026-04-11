İran: İslamabad'da "önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle" karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan'da gerçekleşecek İran-ABD müzakereleri öncesinde yaptığı açıklamada, 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşmaları durumunda anlaşma sağlanamayacağını ifade etti.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pakistan'da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer İslamabad'da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir." diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
