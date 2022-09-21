İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM kürsüsünde Kasım Süleymani'nin fotoğrafını gösterdi (2) Güncel Haberler İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM 77. Genel Kurul Görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında Bağdat'ta füze saldırısında ABD güçleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM 77. Genel Kurul Görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında Bağdat'ta füze saldırısında ABD güçleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını kaldırarak izleyicilere gösterdi. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol Birleşmiş Milletler Kasım Süleymani İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM kürsüsünde Kasım Süleymani'nin fotoğrafını gösterdi (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.