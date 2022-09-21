İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM kürsüsünde Kasım Süleymani'nin fotoğrafını gösterdi (2)
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM 77. Genel Kurul Görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında Bağdat'ta füze saldırısında ABD güçleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM 77. Genel Kurul Görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında Bağdat'ta füze saldırısında ABD güçleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafını kaldırarak izleyicilere gösterdi.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel