Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta ABD ile savaş değil anlaşma istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta Fox News'e konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaş peşinde olmadıklarını ve anlaşmaya istekli olduklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken haziran mutabakatına dayanarak Tahran'ın anlaşmaya istekli olduğunu vurguladı.

NEW İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'in sorularını cevapladı.

İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." diye ekledi.

Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.

İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.

Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce "bizzat" görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

Netanyahu’nun küstah sözlerine Ankara’dan anında cevap: Hezeyan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada

"Ölümün de hayırlısı" dedirten görüntü
Kayseri'de kahreden kaza! Otobüsün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Kahreden kaza! Otobüsün altında kalan bisikletli çocuk kurtarılamadı
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Okan Buruk'tan ezber bozan karar
CHP Sözcüsü Sarı'dan Özgür Özel'e belgeli yanıt: Ya yalan söylüyor ya da yardımcısının ne yaptığından haberi yok

Özgür Özel'e iki belgeyle yanıt! 'Ya yalan söylüyor ya da...'
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum

Milli yıldızımızı göklere çıkardı: Çok çok iyi bir oyuncu
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi