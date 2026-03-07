Haberler

İran Cumhurbaşkanı: "Bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin güvenlik politikası gereği komşu ülkelere saldırı ve füze atışı yapılmayacağını açıkladı. Saldırılara karşı verdikleri mücadeleyi vurguladı ve komşu ülkelerle barış çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurdu.

Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğine işaret eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunduklarını ifade etti.

Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum.

İran'ın misillemelerinde bazı komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılara dair Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti."

Silahlı Kuvvetlerimiz, topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptılar. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz."

İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Anayasa'ya göre kurulan Geçici Liderlik Konseyi'nde bu yönde alınan kararı anlatan Pezeşkiyan, "Dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde, onlardan bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı." dedi.

Trump'ın "koşulsuz teslim" söylemi ve ABD'nin sahaya sürmeyi planladığı silahlı gruplar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelttiği "koşulsuz teslimiyet" söylemine ilişkin ise Pezeşkiyan, "İran'ın koşulsuz teslim olması fikri, mezara kadar taşıyacakları bir hayaldir." dedi.

Ülkede her kesime birlik içinde hareket etme çağrısında bulunan Pezeşkiyan, ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı gruplara ilişkin ise şunları söyledi:

"Komşu ülkelerde, bu fırsatı kullanarak topraklarımıza saldırmayı düşünen gruplara, 'ABD ve İsrail gibi emperyalizmin araçları ve kuklaları olmayın' mesajını iletiyorum."

Birbirimizle anlaşmazlıklarımız ve şikayetlerimiz olabilir ancak soykırımcı Siyonist rejim ve zorba Amerika tarafından desteklenen böyle bir eylem, onursuzluktur."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
500

