İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, GECF zirvesi için 27 Ekim'de Moskova'ya gidecek

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne (GECF) katılmak üzere Rusya'ya gidecek.

İran basınına yansıyan haberlere göre Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti 27 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

Pezeşkiyan, Rusya'da bazı ülke liderleriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ziyaret programına ilişkin yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin de programa alındığını belirtti.

Celali ayrıca, söz konusu görüşmede herhangi bir belgenin imzalanmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA