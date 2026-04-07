Pezeşkiyan'dan "İran'ı savunmak için canımı feda etmeye hazırım" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı savunmak için kayıt yaptırdığını ve kendisinin de savaşta canını feda etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti