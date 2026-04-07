Pezeşkiyan'dan "İran'ı savunmak için canımı feda etmeye hazırım" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD- İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."