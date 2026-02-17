Haberler

ABD müzakereleri sonrası Pezeşkiyan'dan, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan nükleer müzakereler sonrası ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını açıkladı. Pezeşkiyan, barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiyi kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakereler sonrası ülkesinin nükleer programına ilişkin, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız." dedi.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, üç sivil toplum aktivisti ile gerçekleştirdiği mülakatta, İran'ın nükleer programına dair değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in fetvası ve inançları gereği nükleer silah peşinde koşmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız. Ancak sağlık, tarım, sanayi gibi barışçıl alanlarda kullanılan nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

İran-ABD müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıyarak Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'deki müzakerelere ilişkin, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Tolga Akbaba -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu