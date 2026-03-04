Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İspanya'nın Sorumlu Tutumu, Batı'da Hala Etik Değerlerin Var Olduğunu Gösteriyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD'ye üslerini kullanmama kararını ve bu tutumunu etik değerler açısından takdir ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, böyle bir duruşun Batı'da hala uyanmış vicdanların olduğunu gösterdiğini ifade etti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı işlediği bariz insan hakları ihlalleri ve askeri saldırganlığına karşı çıkma konusundaki sorumlu tutumu, Batı'da hala etik değerlerin ve uyanmış vicdanların var olduğunu gösteriyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD'ye üslerini kullanmasına izin vermeme yönündeki kararının ardından ABD ile İspanya arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı işlediği bariz insan hakları ihlalleri ve askeri saldırganlığına karşı çıkma konusundaki sorumlu tutumu, Batı'da hala etik değerlerin ve uyanmış vicdanların var olduğunu gösteriyor. İspanyol yetkilileri sergiledikleri tutumdan dolayı takdir ediyorum."

Kaynak: ANKA
