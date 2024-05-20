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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekiler İçin Matem Töreni Düzenlendi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi. Törende, binlerce kişi dualar ederken, bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

•? ? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Reisi Helikopter Tahran İran Kaza Politika Dünya Güncel Haberler

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