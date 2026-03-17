Haberler

Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, geçen hafta Rus askeri uçağıyla tedavi için Moskova'ya götürüldüğü ve burada ameliyat edildiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat davet ettiği öne sürülürken, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali söz konusu iddiaları yalanladı.

  • İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği iddialarını yalanladı.
  • Kuveyt basını, Mücteba Hamaney'in Moskova'da gizlice tedavi edildiğini ve ameliyatının başarılı geçtiğini iddia etti.
  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamaney'in Rusya'da tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruyu yorumsuz bıraktı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddialara yanıt verdi

"BU PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ"

Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

KUVEYT BASINI İDDİA ETMİŞTİ

Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.Hatta Hamaney'in tedavi teklifi, bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a önerilmişti.

"PUTİN'İN TESİSİNDE AMELİYAT EDİLDİ"

Haberde, Moskova'ya getirilen Hamaney'in başkanlık saraylarından birinde bulunan bir tesiste ameliyat edildiği ve operasyonun "başarılı geçtiğinin" bildirildiği yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü