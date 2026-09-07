İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti
İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'in, Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: ANKA