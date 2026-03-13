İran Büyükelçisi Habibollahzadeh: Türkiye'ye atılan füzeler bizler için de soru işaretidir

İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen ve imha edilen balistik füzelere ilişkin "Biz bir teknik ekibin oluşması ve bu ekibin, konuyu daha yakından incelemesi önerisini verdik. Çünkü bizler için de soru işaretidir, nasıl böyle bir şey olabilir? Bizim kanaatimizce 3'üncü unsurlar tarafından bunlar yapılabilir" dedi.

İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına ilişkin, müzakere masasının ABD tarafından terkedilmesi ile savaşın başladığını ve meşru müdafaa haklarının saklı olduğunu belirtti. Büyükelçi Habibollahzadeh, "Biz vahit ve kardeşçe yaşanan bir coğrafyadaydık. Son dönemde yaşanan bu sorunlar, İsrail tarafından bölgede yaratılan tuzaklardan oluşmaktadır. ve umarız yakın bir zamanda da bölgemiz yine de istikrarı bulur. Yine de bizim söylemimiz aslında sulh, barış ve istikrardır. Geçtiğimiz günlerde de bizim cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleri, başta Türkiye olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı, Umman Kralı ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. ve bu şekilde de komşu ülkelerimizle koordinasyon sağlanmıştır. ve söylediğimiz gibi yakın bir zamanda da sulh, istikrar ve barış bölgede olmasını temenni etmekteyiz" dedi.

'BİZ MEŞRU BİR MÜDAFAA HALİNDEYİZ'

Büyükelçi, eşit olmayan bir savaşla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Biz kimseye saldırmadık. Onlar bize saldırdılar, hücum ettiler. Bir müzakere halinde ve gerçekten ve sadık bir müzakere içerisinde, bize saldırmış oldular ve müzakereye ihanet etmiş oldular. Nükleer müzakereler teknik aşamaya ulaşmışken saldırılar başladı. Onlar bize saldırdı ve diplomasiye ihanet etmiş oldular. Bu müzakereler başta Türkiye olmak üzere zaten bölge ülkeleri tarafından tavsiye edildi ve onların tavsiyesi doğrultusunda biz müzakereye katılmış olduk. Hatta en son yapılan müzakerelerin de ana başlangıcı zaten İstanbul'da atılmıştı. Ancak Amerika, bu müzakerelere ihanet etmiş oldu ve diplomasi masasını tamamen devirdi. Şu anda da biz meşru bir müdafaa halindeyiz. Kendi ülkemizi müdafaa ediyoruz. Şu an sizinle konuştuğum anda bile ülkem saldırılara maruz kalıyor ve bu saldırılar çeşitli çapta yapılmaktadır. Hastaneler, altyapılar, belediyeler, bankalar, birçok sivil halkımız da burada hayatını kaybetme ve şehadete ermektedir, şehit düşmektedir. Kendimizi müdafaa etmekten başka bir şey yapmıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MİLLİ EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ'

Büyükelçi Habibollahzadeh, Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili de "Bizler, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin bu konuda çaba ve yardımlarına inanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın bu konudaki gayretlerine teşekkür ediyoruz ve inanıyoruz ki; bu çaba ve gayretlerin hepsi sadık ve hayırlı hareketlerdir. Bizler Türkiye'nin milli egemenliğine saygı duyuyoruz. Konuyla ilgili olarak, Silahlı Kuvvetlerimiz, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığımız bir bildiri yayınlayarak, bunu dile getirmiş ve herhangi bir füze ya da mühimmatın atıldığını yalanlamıştır. Bizim, bu durumu çözmek ve anlaşmazlıkları gidermek için önerimiz olmuştur. Bir teknik ekibin oluşması ve bu ekibin konuyu daha yakından incelemesi önerisini verdik. Çünkü bizler için de soru işaretidir, nasıl böyle bir şey olabilir? Bizim kanaatimizce 3'üncü unsurlar tarafından bunlar yapılabilir ki; bu 3'üncü unsurların gayretleri iki ülke arasındaki dostça ve kardeşçe münasebetlere zarar getirmektir. Bizler bu öneride bulunduk ancak pratiğe geçirilmesi için hala bekliyoruz" dedi.

