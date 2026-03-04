Davutoğlu'ndan İran Taziyesi ve Uyarılar

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için açılan taziye defteri için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaretinde, çatışmanın kapsamının genişleme riskine işaret ederek, "En büyük tehlike bu savaşın İsrail ve ABD ile İran arasındaki bir çatışma olmaktan çıkıp İran ile komşu ülkeler arasında bir savaşa dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açıldı.

Taziye ziyareti için büyükelçiliğe gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede hızla tırmanan gerilime dikkati çekti. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tekrar taziyelerimi sunarım. Türkiye içinde ve bölge içinde, başta İran olmak üzere komşu ülkeler için çok kötü bir tablo. Burayı üç hafta önce ziyaret ettiğimizde yine ANKA Haber Ajansı buradaydı. O zaman da ifade etmiştim: Bir fırtına yaklaşıyor ve hepimizin hazırlıklı olması lazım."

Maalesef bu fırtına hazırlıksız bir şekilde geldi. Çünkü müzakereler sürerken saldırılar başladı. Biraz önce Sayın Büyükelçi'ye de ifade ettim, bütün basına da söylüyorum; Şu an tehlikeli şey, bu savaşın İran ile İsrail-Amerika koalisyonu ile İran arasında bir savaş olmaktan çıkıp İran ile komşu ülkeler arasında bir savaş haline dönüşmesidir. Kapsamı bu anlamda tehlikeli, ama herkesin şu anda hikmetle davranması, sağduyulu davranması ve Türkiye'nin de bütün arabuluculuk imkanlarını kullanarak bu tansiyonu önce düşürmek, sonra da bölgeye tekrar huzur getirmek için çaba sarf etmesi lazım. Biraz sonra TBMM'de daha kapsamlı konuşacağım."

Büyükelçiliğin duyurusuna göre taziye defteri 4-6 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Büyükelçilikteki taziye merasimine günün önceki saatlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda büyükelçilik temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA