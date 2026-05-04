İran basını, uyarıları dikkate almayan ABD donanmasına ait geminin 2 füzeyle hedef alındığını duyurdu

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.