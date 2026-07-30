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İran basını: Üç haftanın ardından Katar'a ait ilk LNG gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

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İran basını, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan üç haftanın ardından ilk Katar LNG gemisinin geçtiğini belirtti.

İran basını, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan üç haftanın ardından ilk Katar LNG gemisinin geçtiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansının haberine göre, bugün bir Katar gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık üç hafta önce ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle gemi trafiğine kapatıldığı hatırlatılarak, Katar LNG gemisine geçiş izni verildiği aktarıldı.

Geminin, İran tarafından belirlenen rotayı takip ederek "sorunsuz şekilde" Hürmüz Boğazı'nı geçtiği ve Umman Denizi yönüne ilerlediği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da çatışmaların durdurulması ve sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Mutabakat sonrası gemi trafiği yeniden başlamış, İran kendi belirlediği rotaya uymayan gemilere izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İran, anlaşma gereği, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak gemi geçişlerinin kendi kontrolü haricinde yapılamayacağını savunarak zaman zaman gemilere müdahalede bulunmuştu.

İran'ın bazı gemilere müdahale etmesi üzerine ABD İran'a saldırı düzenlemişti.

Bunun ardından, İran, 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurmuştu.

ABD de 13 Temmuz'da bir açıklama yaparak İran'ın hamlesine karşılık Hürmüz Boğazı'nın Umman Denizi tarafını gemi trafiğine kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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