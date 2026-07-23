İran destekli milislerden Kuveyt'e İHA saldırısı

İran basını, Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı saldırısının "direniş güçleri" olarak adlandırılan İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdali Sınır Kapısı'na yönelik saldırı bölgedeki milis güçler tarafından gerçekleştirildi.

Haberde, söz konusu saldırının, dün gece Kuveyt topraklarından İran-Irak arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'na düzenlenen ABD saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Irak'taki İran destekli milis gruplar zaman zaman Kuveyt'e İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA