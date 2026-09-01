ABD-İran gerilimi: Keşm ve Bender Abbas'ta yeni patlamalar

ABD ordusunun İran'a saldırılarının yaşandığı ülkenin güneyindeki Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yine patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Sivil havacılık hizmetlerine bağlı havaalanındaki hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA