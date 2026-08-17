Haberler

İran, BAE'ye ait petrol tankerini Hürmüz Boğazı'nda alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Kiş Adası yakınlarında durdurdu. Alıkoyma, İran'ın belirlediği güvenli geçiş düzenlemelerine uyulmaması gerekçesiyle gerçekleştirilmiş olabilir.

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada alıkoyduğu belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Denizcilik seyrüsefer verileri, BAE'ne ait bir şirkete bağlı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında durdurulduğunu gösteriyor.

Tankerin alıkonulduğunun aktarıldığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için belirlediği düzenlemeler kapsamında, İran tarafından belirlenen güzergahın kullanılmasının yanı sıra hizmet bedelinin ödenmesi ve İran makamlarından izin alınmasının tankerlerin uyması gereken şartlar arasında olduğu ifade edildi.

BAE'ye ait tankerin Kiş Adası yakınlarında durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Yolu kullanan araçlar mora boyandı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş

Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf