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İran ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü

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İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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