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İran basını: Bölgedeki hedeflere füzeler ateşlendi

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İran basını, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran basını, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, bölgedeki muhabirlerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "Ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru fırlatılan füzeler görülüyor." ifadelerine yer verdi.

İran'ın, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırısının ardından Ürdün'deki hava üssü başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar başlattığına dair haberler gayriresmi kaynaklarda bildirilse de İran'dan saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Devlet televizyonunun Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentindeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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