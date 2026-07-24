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İran: Keşm Adası'na 2 ABD füzesi isabet etti

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İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi.

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda 2 füzenin adadaki Mesen köyü yakınına isabet ettiği aktarıldı.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'nin akşam saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda da bir füze Suza kentinin sahil bölgesine isabet etmişti.

Kaynak: AA
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