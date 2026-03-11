İran, Bangladeş Petrol ve Lng Gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan Geçişine İzni Verdi

(ANKARA) - İran, Bangladeş'e ait petrol ve LNG gemilerinin, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kapattığını açıkladığı Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapmasına izin verdi.

Bangladeş medyasında yer alan haberlere göre İran, Bangladeş'e ait petrol ve LNG gemilerinin Hüzmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapmasına izin verdi. Buna göre henüz Boğaz'dan geçiş yapmayan Bangladeş gemileri, Hürmüz Boğazı'na girmeden önce İran yetkililerini bilgilendirecek ve bu sayede geçiş sırasında güvenlik sağlanacak.

Haberlerde, " Orta Doğu'daki çatışmaların sürdüğü bir ortamda Bangladeş hükümetinin yakıt tedarikinin istikrarlı kalmasını sağlamak için çeşitli önlemler aldığı, İran'ın ise bu gemilere güvenli geçiş sağlayacağını kabul ettiği" belirtildi.

Kaynak: ANKA