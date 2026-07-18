İran ordusu, Bahreyn'de ABD üssü ve bağlantı köprülerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusunun kullandığı Şeyh İsa Hava Üssü ile bu ülkedeki çeşitli bağlantı köprülerini kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Diğer yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.