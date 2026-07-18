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İran: Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposu ile yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduk

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Bahreyn'deki yapay zeka destekli hedefleme merkezi ile deniz dron deposunu balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklamada, sivil altyapıya yönelik saldırılara misilleme yapıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, " Bahreyn'de ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezi ile ABD ordusunun deniz dronlarının deposunu balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu" duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'da köprüler dahil sivil altyapıya saldırılarına karşılık Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposunun hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı Bahreyn'deki yapay zeka destekli hedefleme merkezinin de birkaç balistik füze ve onlarca insansız hava aracıyla vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın sivil altyapısına saldırılarını sürdürmesi halinde bölgede Amerikan hissedarlarına sahip şirketlerin vurulacağı ifade edilirken, İran'ın "bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin savaş suçlarına ortak kabul ettiği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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