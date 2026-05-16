İran, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin istediğini iddia etti

İran, bazı Avrupa ülkelerinin, kendilerine ait ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için izin talebinde bulunduğunu ve bu yönde görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

Buna göre, Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi.