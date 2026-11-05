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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Grossi'yi düşmanla gizli bilgi paylaşmakla suçladı

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, UAEA Başkanı Grossi'yi gizli veya hassas bilgileri İran'ın düşmanlarıyla paylaşmakla ve 'düşmanın unsuru' olmakla suçladı. İslami, bu uygulamaların BM Şartı ile NPT'deki yapısal zafiyetleri gösterdiğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi gizli veya hassas bilgileri İran'ın düşmanlarıyla paylaşmakla ve "düşmanın bir unsuru haline gelmekle" suçladı.

Rusya merkezli Russia Today'e konuşan İslami, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki Kazma Dağı'na saldırı tehdidinde bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, Trump'ın söz konusu tehditlerinin bir çaresizlik göstergesi olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi'yi sert bir dille eleştiren İslami, "UAEA Genel Direktörü fiilen düşmanımızın bir unsuru ve itaatkar takipçisi haline geldi, bilgileri onlara aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür uygulamaların uluslararası kuruluşların yetkilerinin kötüye kullanılması anlamına geldiğini dile getiren İslami, bu durumun söz konusu kurumların güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndaki (NPT) yapısal zafiyetleri gözler önüne serdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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