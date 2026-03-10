Haberler

İran, Arabuluculardan "Saldırıların Tamamen Durdurulmasının Garantisini" İstiyor

Güncelleme:
İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, olası bir arabuluculuk için ateşkesin ötesinde saldırıların tamamen durdurulması ve tekrar edilmeyeceğine dair garanti şartı gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, olası bir arabuluculuk girişiminin "sadece ateşkes değil, saldırıların tamamen durdurulması ve bir daha tekrarlanmayacağına dair garanti şartıyla" yapılması gerektiğini söyledi.

İran yarı resmi devlet haber ajansına açıklamalarda bulunan Muhacerani, olası bir arabuluculuk girişiminin "sadece ateşkes değil, saldırıların tamamen durdurulması ve bir daha tekrarlanmayacağına dair garanti şartıyla" yapılması gerektiğini belirtti.

Muhacerani, "Bu konu bugün halkımız tarafından ciddi şekilde talep ediliyor ve onlar bu garantiye ihtiyaç duyuyor. Savaşı başlatan biz olmadık ama onu biz bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

