Haberler

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Almanya'nın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından, Berlin'in Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak resmi protestosunu iletti.

İran, bazı Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları sonrasında bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Dittmann'a, Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya'daki İran karşıtı girişimlere ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.

Alman diplomata, ülkesinin "şiddet yanlısı ve terörist unsurlara ev sahipliği yapmasının" uluslararası sorumluluk doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan İran'daki devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapmıştı.

Ayrıca Münih kentinde bir araya gelen binlerce kişi, İran karşıtı gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA " / " + Tolga Akbaba -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu