İran, ABD'yi İslamabad Mutabakatı'na uymaya çağırdı, Pakistan arabuluculuğu sürüyor

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İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin aracısı Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin Tahran ziyaretine ilişkin, "Birçok ülke bu sorunu çözmek ve tarafları yeniden anlayışa getirmek için çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zeynivend, ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin aracısı Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi'nin Tahran ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.

Pakistan'ın arabuluculuk rolünün ve diplomatik girişimlerin "büyük bir gayretle" sürdüğünü aktaran Zeynivend, "Sorunları çözmek ve İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönmek için uluslararası diplomatik çabalar ve arabuluculuk hala devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Birçok ülke sorunu çözmek ve tarafları yeniden anlayışa getirmek için çaba sarf etmektedir." diyen Zeynivend, 17 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İran-ABD arasında imzalanan ancak uygulanmayan mutabakata işaret ederek şunları aktardı:

"Karşı tarafın imzasının itibarına değer verip anlaşmanın hükümlerine uyması gerekiyor. ABD, İslamabad mutabakatının maddelerine bağlı kalmalıdır. Mutabakat Zaptı, İran'ın üst düzey bir kararıdır ve liderlik tarafından onaylanmıştır. Talebimiz, karşı tarafın bu mutabakata geri dönmesidir."

ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin aracısı Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin birkaç gün içinde yeniden Tahran'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA