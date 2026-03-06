Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'ye ait bir petrol tankeri Kuveyt yakınında vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt sınırları yakınında bir ABD petrol tankerine saldırı düzenlendiğini ve tankerde yangın çıktığını açıkladı. Bu saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir petrol tankerinin Kuveyt sınırları yakınında hedef alındığını ve tankerde yangın çıktığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "ABD'ye ait bir petrol tankeri Kuveyt sınırları yakınında hedef alındı ve yanıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin birçok kentinde meydana gelen saldırılarda 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var