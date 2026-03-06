İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'ye ait bir petrol tankeri Kuveyt yakınında vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir petrol tankerinin Kuveyt sınırları yakınında hedef alındığını ve tankerde yangın çıktığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "ABD'ye ait bir petrol tankeri Kuveyt sınırları yakınında hedef alındı ve yanıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin birçok kentinde meydana gelen saldırılarda 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.