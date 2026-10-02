İran, ABD yaptırımlarına karşı Irak'tan uçuş kısıtlamalarını kaldırmasını istedi

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İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'a çağrıda bulunarak ABD'nin yaptırımlarına karşı, iki ülkenin havayollarının uçuşlarında kısıtlamaların kaldırılması ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda normal koşullara dönülmesi için uygun kararların alınmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'a iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin İran'a karşı attığı yaptırım adımlarının "yasa dışı ve insanlık dışı" şeklinde nitelendirilerek kınandığı açıklamada, bu adımların "ülkelerin ulusal egemenliğine saygı ilkesini ihlal etmekle kalmayıp, temel insan hakları standartlarını da çiğnediği ve ülkeler, özellikle de komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkileri baltalamaya yönelik tehlikeli bir komplo oluşturduğu" yorumu yapıldı.

Açıklamada, İran ve Irak halkları arasındaki tarihi, dini, kültürel bağlar ile iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekilerek, sivil havacılık trafiğine getirilen kısıtlamaların iki ülkenin ortak çıkarlarına ve kaygılarına aykırı olduğu kaydedildi.

Uçuşlara getirilen kısıtlamaların, iki ülkedeki binlerce kutsal mekan ziyaretçisi, hasta, öğrenci ve ekonomik aktivist için ciddi sorunlar yarattığı ifade edilen açıklamada, bunun, "İran ve Irak arasındaki stratejik ve iyi komşuluk ilişkilerinin doğasıyla açık bir şekilde çeliştiği" belirtildi.

Açıklamada, "(İran Dışişleri Bakanlığı) Irak'ın ulusal egemenliğine saygı duyarak, ekonomik terörizm ve Amerikan kışkırtmaları karşısında, iki ülkenin havayollarının uçuşlarında kısıtlamaların kaldırılması ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda normal koşullara dönülmesi için uygun kararların alınmasını talep etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA