İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'a ait 'Şahid-136' İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı saldırılar düzenlediğini iddia etti. Saldırıların amacının İran ile komşu ülkeler arasında çatışma çıkarmak olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran'ın "Şahid-136" İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran'ın Şahid-136 İHA'sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
