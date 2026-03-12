Haberler

İran, İsrail'deki askeri noktalar ile ABD üslerine ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırılar başlattı

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında, Tel Aviv ve Kudüs çevresindeki askeri noktalar ile bölgedeki ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran, Tel Aviv ile Kudüs çevresindeki askeri noktalar ile bölgedeki ABD güçlerine ait üslere ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 41. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Saldırıların, "Kudüs'e Doğru" kod adıyla yürütüldüğü ve hedefler arasında Tel Aviv ile Kudüs çevresindeki askeri noktalar ile bölgedeki ABD güçlerine ait üslerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıların çok başlıklı Hürremşehr füzesinin yanı sıra 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Hayberşiken ile süpersonik Fettah ve Kadir füzeleriyle gerçekleştirildiği ve kamikaze insansız hava araçlarının ateşlenmesiyle başlatıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
