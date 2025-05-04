İran: ABD Üsleri Hedefimiz Olacak

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıda ABD'nin bölgedeki üslerini ve çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Nasırzade, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Yemen'deki Husilere desteği nedeniyle İran'a askeri saldırı tehditlerine cevap verdi.

Yemen'deki Husilerin, bağımsız olduklarını ve kendi kararlarını aldıklarını savunan Nasırzade, "Bu konunun İran ile hiçbir ilgisi yoktur. ABD'ye bölgede kriz oluşturmaya çalışmamasını tavsiye ediyoruz çünkü İran, Kızıldeniz'deki Amerikan uçağının gemiden düşmesinden sorumlu değildir." dedi.

İran'ın savaş başlatmadığını ve başlatmayacağını söyleyen Nasırzade, "İran'a saldırı olursa veya savaş ilan edilirse güçlü karşılık vereceğiz. Bu savaş ABD'den veya Siyonist rejimden (İsrail) kaynaklanıyorsa İran onların çıkarlarına, üslerine ve güçlerine saldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, bölgedeki komşularını dost kabul ettiğini belirten İranlı bakan, "Komşu ülkelerle hiçbir husumetimiz yok ve aramızda kardeşlik hakim ancak İran'a bir saldırı olması durumunda bölge ülkelerinde bulunan Amerikan üsleri bizim hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 1 Mayıs'ta X hesabından, "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Hegseth'in tehdidinin ardından 3 Mayıs'ta Roma'da iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı. İran, görüşmelerin "lojistik nedenlerden" ertelendiğini duyurmuştu.