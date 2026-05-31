İran: Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını belirterek, "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız." dedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Ekberzade, Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentindeki Vahdet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını çok iyi bildiklerini öne süren Ekberzade, "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim düzeninden bir adım geri atmayacak." diye konuştu.

Ekberzade, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getirerek, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri menziline alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler." ifadesini kullandı.

Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini iddia etti.

Ekberzade, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı savaş öncesi duruma getirmeye çalıştığını ancak kendilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki İran egemenliğini müzakere konusu yapmayacaklarını ve nükleer mesele ile füze konusunun da baskı yoluyla değişmeyeceğini kaydetti.