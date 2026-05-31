Haberler

İran: Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ekberzade, ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını belirterek, Hürmüz Boğazı ve nükleer konularda geri adım atmayacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını belirterek, "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız." dedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Ekberzade, Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentindeki Vahdet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını çok iyi bildiklerini öne süren Ekberzade, "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim düzeninden bir adım geri atmayacak." diye konuştu.

Ekberzade, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getirerek, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri menziline alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler." ifadesini kullandı.

Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini iddia etti.???????

Ekberzade, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı savaş öncesi duruma getirmeye çalıştığını ancak kendilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki İran egemenliğini müzakere konusu yapmayacaklarını ve nükleer mesele ile füze konusunun da baskı yoluyla değişmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!