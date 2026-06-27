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İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin saldırısına seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentine yönelik saldırısının püskürtüldüğünü ve uygun zaman ve yerde misilleme yapılacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.

İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz. Herhangi bir yeni aptallığın, bölgedeki saldırganların yanılsamalarını paramparça edecek sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarıyoruz."

İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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