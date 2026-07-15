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İran: ABD'nin eylemleri İslamabad Mutabakatı'nı ortadan kaldırdı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukası girişimleri nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın geçersiz hale geldiğini, İran'ın bu şartlarda hiçbir yükümlülük hissetmediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) konuşan Garibabadi, ABD ile mutabakata rağmen yeniden alevlenen savaşı değerlendirdi.

Garibabadi, ABD'nin İslamabad Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan ve 14 Haziran'da varılan mutabakatı askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." dedi.

İran'ın ABD'ye askeri karşılıklar verdiğini ve vermeye devam edeceğini aktaran Garibabadi, " İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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