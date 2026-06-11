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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün'deki ABD Üssünü 12 Balistik Füzeyle Vurduk

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'nü 12 balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda F-35, F-15 ve F-16 savaş uçakları ile komuta merkezi vuruldu.

TAHRAN, 11 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak ABD'nin Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'nü 12 balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Devrim Muhafızları'nın perşembe günkü açıklamasına dayandırdığı haberine göre, saldırıda üste bulunan F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra kritik önemdeki tesisler ve komuta kontrol merkezi hedef alındı.

Kaynak: Xinhua
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