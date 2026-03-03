Haberler

Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Batı Asya'daki ikinci THAAD füze savunma sisteminin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir üsse düzenlenen saldırıda İsrail ile bağlantılı THAAD radarının imha edildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Batı Asya bölgesindeki ikinci ABD THAAD füze savunma sistemi, İran Devrim Muhafızları'nın hassas güdümlü füzeleriyle vurularak operasyonel yörüngeden çıkarıldı." ifadelerini kullanıldı.

İran ordusu, önceki gün de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "El-Ruveys üssünde İsrail füze savunma ağıyla bağlantılı "THAAD" radarını imha ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
