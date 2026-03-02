Haberler

İran'ın misilleme saldırısında ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği hedef alındı

Güncelleme:
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne yönelik misilleme saldırısında bulundu. Patlama sesleriyle birlikte büyükelçilikte dumanların yükseldiğine dair tanıklar ifadelerde bulundu.

İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.

Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.

-? ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğe gelmeyin"

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı
