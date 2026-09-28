İran, ABD'nin havacılık kısıtlamaları nedeniyle ICAO'ya şikayette bulundu

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İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, ülkesinin havacılık sektörüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şirudi, İran'a uygulanan uçuş kısıtlamaları hakkında konuştu.

İran'ın engelleri kaldırmak ve daha önce aktif olan rotalarda uçuşları yeniden başlatmak amacıyla hukuki ve diplomatik yolları izlediğini ifade eden Şirudi, ABD'nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik kısıtlamaları nedeniyle ICAO'ya şikayette bulunduklarını ve konuyla ilgili belgeleri sunduklarını belirtti.

Şirudi, Avrupa ülkelerine yönelik direkt uçuş kısıtlamaları hakkında ise İstanbul başta olmak üzere bölgesel havacılık merkezleri üzerinden aktarmalı uçuşların gerçekleştirildiği ve bunun bir çözüm yolu olarak kullanılmaya devam edildiğini dile getirdi.

ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının sonucu olarak Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'dan gelen ve giden uçuşları durdurmuştu.

Irak ile İran arasında uçuşların Tahran-Bağdat yerine Tahran-Necef arasında gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yapılmış ancak daha sonra Tahran-Necef uçuşları da iptal edilmişti.

Kaynak: AA