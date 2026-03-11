Haberler

İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı

İran, Kirman eyaletinde dün gece ABD-İsrail'e ait biri Hermes tipi olmak üzere iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, toplamda 104 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin savunma sistemleri tarafından dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldü.

İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
